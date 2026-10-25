На BYD встановили блокіратор колеса, але водій просто поїхав: незвичайне відео з Китаю

У Китаї водій BYD Denza B8 продемонстрував незвичайні можливості свого автомобіля. Позашляховик зміг рухатися на трьох колесах, не знімаючи блокіратор із четвертого.

У китайських соціальних мережах набуло популярності відео, на якому гібридний позашляховик BYD Fangchengbao Bao 8, відомий за межами Китаю як Denza B8, рухається міською вулицею на трьох колесах. Його переднє ліве колесо підняте над дорогою, а на ньому залишається металевий блокіратор, який зазвичай використовують для обмеження руху неправильно припаркованих автомобілів.

Запис, імовірно, зробили в місті Ляньюньган китайської провінції Цзянсу. Обставини встановлення блокіратора залишаються невідомими, а справжність відео незалежно не підтверджена.

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Як BYD зміг поїхати на трьох колесах

Секрет незвичайного маневру полягає в гідравлічній підвісці DiSus-P Ultra. Система дозволяє незалежно керувати положенням кожного колеса та піднімати окреме колесо на висоту до 300 мм.

За даними виробника, максимальна підіймальна здатність системи сягає дев’яти тонн.

BYD раніше вже демонструвала можливості цієї технології на спеціальному випробувальному майданчику. Позашляховик здатний рухатися на трьох колесах зі швидкістю до 15 км/год.

Крім того, система дозволяє підняти автомобіль для заміни пошкодженого колеса без використання звичайного домкрата. Вона також може допомогти звільнити машину, якщо одне з коліс застрягло на бездоріжжі.

Однак ці функції призначені насамперед для складних дорожніх ситуацій, а не для обходу паркувальних обмежень.

Що відомо про BYD Denza B8

Гібридний позашляховик Fangchengbao Bao 8 Flash Charge Edition оснащується акумулятором ємністю 46,7 кВт·год. Він забезпечує до 121 км пробігу на електротязі за китайським циклом CLTC.

Силова установка також включає 2,0-літровий турбований бензиновий двигун та електромотори. Загальний запас ходу автомобіля заявлений на рівні 1380 км.

У Китаї модифікація Flash Charge Edition дебютувала у травні 2026 року за ціною від 419 800 юанів, або приблизно 61 600 доларів.

Відео з блокіратором продемонструвало незвичайне практичне застосування технології BYD. Водночас рух на трьох колесах дорогами загального користування може створювати додаткові ризики для безпеки, а сам запис не підтверджує, що водієві вдалося уникнути відповідальності за порушення правил паркування.