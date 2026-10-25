На автомобиле BYD установили блокиратор колеса, но водитель просто уехал: необычное видео из Китая

В Китае водитель BYD Denza B8 продемонстрировал необычные возможности своего автомобиля. Внедорожник смог двигаться на трёх колёсах, не снимая блокиратор с четвёртого.

В китайских социальных сетях стало популярным видео, на котором гибридный внедорожник BYD Fangchengbao Bao 8, известный за пределами Китая как Denza B8, движется по городской улице на трёх колёсах. Его переднее левое колесо приподнято над дорогой, а на нём остаётся металлический блокиратор, который обычно используют для ограничения движения неправильно припаркованных автомобилей.

Видео, по всей видимости, было снято в городе Ляньюньган в китайской провинции Цзянсу. Обстоятельства установки блокиратора остаются неизвестными, а подлинность видео независимо не подтверждена.

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Как BYD смог ехать на трёх колёсах

Секрет необычного маневра заключается в гидравлической подвеске DiSus-P Ultra. Система позволяет независимо регулировать положение каждого колеса и поднимать отдельное колесо на высоту до 300 мм.

По данным производителя, максимальная грузоподъемность системы достигает девяти тонн.

BYD ранее уже демонстрировала возможности этой технологии на специальном испытательном полигоне. Внедорожник способен двигаться на трёх колёсах со скоростью до 15 км/ч.

Кроме того, система позволяет поднять автомобиль для замены поврежденного колеса без использования обычного домкрата. Она также может помочь освободить автомобиль, если одно из колес застряло на бездорожье.

Однако эти функции предназначены в первую очередь для сложных дорожных ситуаций, а не для обхода ограничений на парковку.

Что известно о BYD Denza B8

Гибридный внедорожник Fangchengbao Bao 8 Flash Charge Edition оснащен аккумулятором емкостью 46,7 кВт·ч. Он обеспечивает до 121 км пробега на электротяге по китайскому циклу CLTC.

Силовая установка также включает 2,0-литровый турбированный бензиновый двигатель и электродвигатели. Общий запас хода автомобиля заявлен на уровне 1380 км.

В Китае версия Flash Charge Edition дебютировала в мае 2026 года по цене от 419 800 юаней, или примерно 61 600 долларов.

Видео с блокиратором продемонстрировало необычное практическое применение технологии BYD. В то же время движение на трёх колёсах по дорогам общего пользования может создавать дополнительные риски для безопасности, а сама запись не подтверждает, что водителю удалось избежать ответственности за нарушение правил парковки.