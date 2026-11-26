Chery готовит новый флагман среди седанов. Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) опубликовало фотографии и основные характеристики модели Arrizo 9, которая займёт в линейке ступень выше Arrizo 8 Pro. Новинка является серийной версией концепта Arrizo S, который компания показала в апреле 2026 года на автосалоне в Пекине.

Дизайн с узнаваемыми чертами

Первое, что бросается в глаза, это заметное сходство Arrizo 9 с Audi A7. Сильнее всего оно проявляется в форме решётки радиатора, переднем бампере, линии крыши в стиле фастбэк и задних фонарях, соединённых светящейся полосой. При этом Chery сохранила собственные фирменные элементы, в частности логотип на передке и надпись CHERY на крышке багажника.

Chery Arrizo 9 и Audi A7 (в круге). Фото: CarNewsChina

Сходство может иметь коммерческие последствия. Audi продаёт в Китае удлинённый A7L, который выпускает совместное предприятие SAIC-Audi, и новая модель Chery способна отобрать у него часть покупателей. Некоторые обозреватели даже предполагают, что Volkswagen может прибегнуть к юридическим шагам, однако пока концерн никаких претензий не высказывал.

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Размеры и габариты

Длина Arrizo 9 составляет 5000 мм, ширина 1906 мм, высота 1506 мм, а колёсная база 2900 мм. По сравнению с Audi A7 седан Chery на 31 мм длиннее, на 2 мм уже и на 84 мм выше. Автомобиль получит 18- или 19-дюймовые колёсные диски. Снаряжённая масса в зависимости от версии варьируется от 1540 до 1680 кг, а полная масса достигает 2050 кг.

Задние фонари Arrizo 9 соединены светящейся полосой. Фото: MIIT

Три варианта силовой установки

Покупателям предложат два бензиновых турбомотора и гибрид. Базовая версия получит 1,6-литровый четырёхцилиндровый двигатель мощностью 147 кВт (197 л.с.) с расходом 6,39 л на 100 км. Старшая модификация оснащена 2,0-литровым турбомотором на 192 кВт (257 л.с.), который расходует 6,77 л на 100 км. Обе бензиновые версии разгоняются до 200 км/ч.

Третий вариант представляет собой классический гибрид без возможности зарядки от розетки. Он построен на базе 1,5-литрового двигателя мощностью 115 кВт (154 л.с.) и потребляет 5,35 л топлива на 100 км, а его максимальная скорость ограничена 180 км/ч. Тип коробки передач и характеристики электромотора гибридной версии пока не раскрываются.

Chery Arrizo 9 в красном цвете. Фото: CarNewsChina

Подробности о салоне, оснащении, цене и дате старта продаж Chery пока не сообщала. Обычно после появления модели в базе MIIT до её официального выхода на рынок Китая проходит несколько месяцев.

Напомним, ранее мы писали, что Chery представила внедорожник iCar V25 с запасом хода более 1200 км. Он получил гибридную установку с увеличенным запасом хода (EREV), угловатый дизайн и современные системы помощи водителю. Продажи в Китае стартовали 19 ноября, а цены начинаются примерно с $17 900.