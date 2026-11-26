Chery готує новий флагман серед седанів. Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю (MIIT) оприлюднило фотографії та основні характеристики моделі Arrizo 9, яка розташується в лінійці на сходинку вище за Arrizo 8 Pro. Новинка є серійною версією концепту Arrizo S, який компанія показала у квітні 2026 року на автосалоні в Пекіні.

Дизайн із впізнаваними рисами

Перше, що впадає в око, це помітна схожість Arrizo 9 з Audi A7. Найбільше вона проявляється у формі решітки радіатора, передньому бампері, лінії даху в стилі фастбек і задніх ліхтарях, з’єднаних світловою смугою. Водночас Chery зберегла власні фірмові елементи, зокрема логотип на передку та напис CHERY на кришці багажника.

Chery Arrizo 9 і Audi A7 (у колі). Фото: CarNewsChina

Схожість може мати комерційні наслідки. Audi продає в Китаї подовжений A7L, який випускає спільне підприємство SAIC-Audi, і нова модель Chery здатна відібрати в нього частину покупців. Деякі оглядачі навіть припускають, що Volkswagen може вдатися до юридичних кроків, однак поки концерн жодних претензій не висловлював.

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Розміри та габарити

Довжина Arrizo 9 становить 5000 мм, ширина 1906 мм, висота 1506 мм, а колісна база 2900 мм. У порівнянні з Audi A7 седан Chery на 31 мм довший, на 2 мм вужчий і на 84 мм вищий. Автомобіль отримає 18- або 19-дюймові колісні диски. Споряджена маса залежно від версії коливається від 1540 до 1680 кг, а повна маса сягає 2050 кг.

Задні ліхтарі Arrizo 9 з’єднані світловою смугою. Фото: MIIT

Три варіанти силової установки

Покупцям запропонують два бензинові турбомотори та гібрид. Базова версія отримає 1,6-літровий чотирициліндровий двигун потужністю 147 кВт (197 к.с.) із витратою 6,39 л на 100 км. Старша модифікація оснащена 2,0-літровим турбомотором на 192 кВт (257 к.с.), який витрачає 6,77 л на 100 км. Обидві бензинові версії розганяються до 200 км/год.

Третій варіант є класичним гібридом без можливості заряджання від розетки. Він побудований на базі 1,5-літрового двигуна потужністю 115 кВт (154 к.с.) і споживає 5,35 л пального на 100 км, а його максимальна швидкість обмежена 180 км/год. Тип коробки передач і характеристики електромотора гібридної версії поки не розкриваються.

Chery Arrizo 9 у червоному кольорі. Фото: CarNewsChina

Подробиці про салон, оснащення, ціну та дату старту продажів Chery поки не повідомляла. Зазвичай після появи моделі в базі MIIT до її офіційного виходу на ринок Китаю минає кілька місяців.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Chery представила позашляховик iCar V25 із запасом ходу понад 1200 км. Він отримав гібридну установку зі збільшеним запасом ходу (EREV), кутастий дизайн і сучасні системи допомоги водієві. Продажі в Китаї стартували 19 листопада, а ціни починаються приблизно з $17 900.