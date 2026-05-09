Lexus показала сімейний електрокросовер TZ

Lexus офіційно представила свій перший електричний трирядний автомобіль. Модель TZ має скласти конкуренцію іншим великим машинам, зокрема Hyundai IONIQ 9, Volvo EX90 та Rivian R1S.

Електромобіль побудований на платформі TNGA і буде доступний з літій-іонними батареями ємністю 76,96 або 95,82 кВт·год. Lexus заявляє запас ходу до 483 кілометрів на одному заряді.

Усі версії отримають повний привід, який розподіляє крутний момент між колесами для кращої стійкості та керованості.

Сукупна потужність кросовера становитиме 420 кінських сил. Заряджання потужністю до 150 кВт поповнює батарею з 10 до 80% приблизно за 35 хвилин.

Кросовер отримав мультимедійну систему Lexus Interface, технологію Mark Levinson з 21 динаміком, крісла з вентиляцією та отоманками, а також систему Active Sound Control, яка імітує звук бензинового двигуна.

Продажі стартують наприкінці 2026 року, а орієнтовна ціна становитиме $60 000.