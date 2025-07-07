BYD випустила гібридний універсал з рекордним запасом ходу

Компанія BYD представила свій гібридний автомобіль Seal 06 DM-i в кузові універсал. Новинка відрізняється запасом ходу в 2000 км, багатим оснащенням салону, потужними електричним і бензиновим двигунами з невеликою витратою палива і порівняно невеликою ціною.

BYD Seal 06 DM-i має розміри 4850 x 1890 x 1505 мм при колісній базі в 2790 мм. Також кузов отримав багажник на 670 літрів зі збільшенням до 1535 л за рахунок складеного заднього ряду. Базова комплектація включає в себе ДВС на 1,5 л. і 99 л. с., а також електродвигун на 161 л. с. Розгін до 100 км/год займає 8,7 секунди, а витрата палива становить 3,15 літра на 100 км. Є і літій-залізо-фосфатна АКБ FinDreams на 10,08 кВт з запасом ходу до 80 км (CLTC).

У другій комплектації є більш потужний електродвигун — на 215 к.с., час розгону до 100 км/год становить 7,7 с, ємність АКБ — 18,71 кВтг, а запас ходу на електротязі — 150 км. На зарядку з 30 до 80% йде 25 хвилин, а витрата палива заявлена як 4,25 літра на 100 км. Разом з паливним баком на 65 л запас ходу досягає 2000 км.

Салон «в базі» отримав 12,8-дюймовий екран і цифрову панель приладів на 8,8 дюйма. Також є холодильник з підігрівом, шість динаміків, стільки ж подушок безпеки, передні сидіння з підігрівом і вентиляцією, світлодіодні фари і система допомоги DiPilot 100 на 100 TOPS. Вона оснащена 12 камерами, п’ятьма радарами міліметрового діапазону і 12 ультразвуковими датчиками. Завдяки їй є автопілот, але він працює тільки на автомагістралях. У топову комплектацію додали 15,6-дюймовий екран, вісім динаміків, сім подушок безпеки і пневмопідвіску DiSus-C.

Ціна BYD Seal 06 DM-i становить від $15 230 до $18 115.