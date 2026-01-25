Замість керма — геймпад: Peugeot показала революційний контролер Hypersquare

Автомобільний дизайн рідко пропонує по-справжньому радикальні рішення, проте концепт Peugeot Polygon став саме таким винятком. Французька компанія представила незвичайний рульовий контролер Hypersquare, розроблений для транспортних засобів майбутнього.

Hypersquare являє собою товстий прямокутний контролер з отворами під пальці, який більше нагадує ігровий геймпад, ніж традиційне кермо. Пристрій об’єднує керування більшістю функцій автомобіля і повністю виключає механічний зв’язок з колесами, що кардинально змінює звичні відчуття водія від кермування.

Система використовує два 12-вольтових електромотори та змінне передатне відношення. На малих швидкостях таке «кермо» робить паркування швидким і легким, а на високих мінімальні рухи забезпечують точне управління. Втім, перехідні моменти, такі як гальмування в поворотах, можуть спочатку здатися незвичними для водіїв.

Глава Peugeot Ален Фавей вважає, що подібні інновації визначають майбутнє керування автомобілями, але водночас визнає існуючі ризики. Якщо технологія Hypersquare не завоює популярність у користувачів, її впровадження може виявитися занадто дорогим експериментом для бренду.