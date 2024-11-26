Механік назвав кнопку в авто, яку треба натискати одразу після старту двигуна

На багатьох сучасних автомобілях стоїть система Start-stop. Вона покликана економити паливо, відключаючи двигун на світлофорах. Але крім користі в екологічному та економічному плані, вона ще й псує мотор.

Британський механік Скотті Кілмер закликав водіїв одразу після запуску двигуна натискати кнопку «А-off» (відключати «старт-стоп»). За його словами, вона прискорює знос елементів силового агрегата, трансмісії та стартера, що призводить до їх дорогого ремонту.

Деактивація режиму може стати простим і ефективним рішенням для водіїв, які прагнуть продовжити термін служби своєї машини.

Раніше експерти зазначали, що в ідеальних умовах міста без заторів і з тривалими зупинками на світлофорах 1,4-літровий Volkswagen заощадить у межах 3 відсотків пального. На трасі економія буде практично непомітною. У заторах споживання бензину з системою «старт-стоп» може навіть зрости, оскільки на запуск двигуна витрачається більше пального, ніж на холості оберти.