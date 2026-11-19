Міжнародний спортивний мовник Setanta Sports впровадив нову технологічну платформу TITAN Live від французької компанії Ateme для обробки прямих онлайн-трансляцій. Рішення призначене для підвищення якості відео, зменшення затримок і стабільнішої роботи стримінгового сервісу під час великих спортивних подій. Про завершення інтеграції 17 листопада 2026 року повідомила компанія Ateme.

Оновлення стосується технічної інфраструктури Setanta Sports, яка забезпечує доставлення відео через інтернет на смартфони, комп’ютери та Smart TV. Платформа TITAN Live виконуватиме транскодування — перетворення вихідного відеосигналу на кілька потоків із різною роздільною здатністю та бітрейтом. Це необхідно для адаптивного відтворення, коли якість зображення автоматично підлаштовується під швидкість інтернет-з’єднання користувача.

Як нова технологія вплине на якість спортивних трансляцій

Головною перевагою TITAN Live є ефективніше стиснення відео без суттєвої втрати якості зображення. Для спортивних трансляцій це особливо важливо через швидкі рухи спортсменів, постійні зміни кадрів та велику кількість дрібних деталей. Під час футбольного матчу або перегонів Формули-1 недостатня якість стиснення може призводити до розмиття зображення та появи цифрових артефактів.

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Нова платформа також орієнтована на зменшення затримки між подією на стадіоні та її відображенням на екрані. Крім того, TITAN Live дозволяє ефективніше використовувати серверні ресурси, коли Setanta Sports одночасно транслює кілька спортивних подій. Це має значення під час матчів популярних футбольних чемпіонатів, які збирають велику аудиторію.

Водночас компанії не повідомили конкретних результатів модернізації. Зокрема, невідомо, на скільки секунд скоротиться затримка трансляцій, чи зросте максимальний бітрейт та чи з’явиться підтримка нових форматів відео. Тому говорити про гарантоване покращення якості для кожного користувача поки зарано.

Що потрібно знати українським передплатникам Setanta Sports

Setanta Sports працює в Україні через власну стримінгову платформу та телевізійні канали. Українським користувачам доступні трансляції Англійської Прем’єр-ліги, німецької Бундесліги, Формули-1, UFC, тенісних турнірів ATP і WTA та інших спортивних змагань. Конкретний перелік подій залежить від телевізійних прав, які можуть відрізнятися в різних країнах.

За даними Setanta Sports, мовник загалом працює у 14 країнах п’ятьма мовами. Його телевізійні канали поширюють 425 операторів, а потенційна аудиторія охоплює 93 мільйони глядачів у 23 мільйонах домогосподарств.

Оновлення відеоплатформи не передбачає обов’язкового встановлення нового застосунку або заміни обладнання користувачів. Компанія також не оголошувала про зміну вартості передплати у зв’язку з переходом на TITAN Live.

Водночас в Україні відбуваються окремі зміни, пов’язані з доступом до Setanta Sports через MEGOGO. Український медіасервіс припинив продаж комбінованого пакета MEGOPACK N+S, до якого входили Netflix і Setanta Sports. Із 27 листопада 2026 року чинних передплатників автоматично переведуть на MEGOPACK, а доступ до партнерських сервісів збережеться до завершення оплаченого періоду, але не пізніше 31 грудня.

Ці зміни стосуються комерційних умов передплати MEGOGO та не пов’язані з технічною модернізацією трансляцій Setanta Sports.