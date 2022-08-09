Нейромережа показала, як виглядають персонажі «Гаррі Поттера» у світі кіберпанку

Інтернет охопила нова лихоманка – нейромережа Midjourney, яка генерує зображення за вашим описом. Це далеко не перша нейромережа з подібною функцією, але результати роботи Midjourney повністю обходять конкурентів, а отримані картинки виглядають як творіння дуже крутого, нехай і місцями неохайного, художника.





Користувачі на різних ресурсах вже діляться спільними з Midjourney роботами і деякі з них виходять дуже оригінальними. Так реддитор під нікнеймом NodaShogun продемонстрував, як могли б виглядати персонажі всесвіту Гаррі Поттера в сеттингу кіберпанку.

На представлених картинках частина головних героїв франшизи: Гаррі Поттер, Рон Візлі, Герміона Грейнджер, Альбус Дамблдор, Северус Снейп, Полумна Лавгуд, Хагрід, Волан-де-Морт, а також сова Букля та кілька пейзажів з видом на кіберпанковий Гоґвортс. Подивіться, вийшло незвичайно та цікаво.