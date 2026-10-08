Жодних знайомих героїв, але ті самі пейзажі: зйомки екранізації Death Stranding виходять на новий етап

Робота над кіноадаптацією культової відеогри Death Stranding переходить до активної фази. Режисер майбутньої стрічки Майкл Сарноскі вже розпочав пошук натури для основних зйомок. Днями у своїх соціальних мережах він поділився світлинами на тлі суворих ісландських пейзажів та опублікував відео з величним водоспадом на горизонті.

Вибір Ісландії є абсолютно закономірним кроком. Саме природа цієї північної країни з її чорними пляжами, вкритими мохом скелями та безкрайніми пустками свого часу стала головним візуальним референсом для Хідео Кодзіми під час створення постапокаліптичної Америки у грі. Тепер же кінороби прагнуть перенести цю естетику на великий екран за допомогою реальних, а не намальованих локацій.

Сарноскі, відомий за драматичними стрічками «Свиня» (2021) та «Смерть Робін Гуда» (2025), очолив проєкт у квітні 2025 року. Активний скаутинг місцевості свідчить про те, що етап препродакшену поступово виходить на фінішну пряму. Повноцінні зйомки картини мають стартувати у 2027 році, хоча точної дати прем’єри творці поки не розкривають.

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Відомо, що стрічка не буде прямим переказом сюжету відеогри, а розширить її всесвіт. Ще у вересні 2025 року, під час трансляції до 10-річчя студії Kojima Productions, автори заявили, що готують повністю оригінальний сценарій.

«У цій роботі ми прагнемо вловити саму душу гри та її глибинні теми. Проте ми хочемо розповісти історію, якої ви ще не бачили у цьому світі, та показати героїв, з якими ви ще не зустрічалися. Наша мета — знайти неймовірні реальні локації відповідного масштабу, прописати тонких персонажів і віддати належне цьому всесвіту», — пояснював своє бачення режисер.

Акторський склад фільму наразі тримається в секреті. І хоча Сарноскі вже анонсував появу нових дійових осіб, фанати все ж сподіваються побачити Нормана Рідуса, який подарував зовнішність та голос головному герою гри Сему Бріджесу — бодай у форматі камео. Виробництвом стрічки, нагадаємо, опікується відома своїм нестандартним підходом незалежна кіностудія A24 спільно з Kojima Productions.