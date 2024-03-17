Названо найпопулярніший серіал серед українців на Netflix в березні

Згідно з офіційною статистикою стрімінгового сервісу Netflix найпопулярнішим серіалом в Україні виявися американський анімаційний серіал виробництва телеканалу Nickelodeon – Аватар: Останній захисник.

Серіал розповідає про пригоди Аанга, молодого мага повітря, який прокидається після ста років сну, замороженого у льоду. Він виявляється останнім Аватаром, духом магії, здатним контролювати всі чотири стихії. Аанг починає свою подорож, щоб відновити баланс між чотирма націями світу: Племенем Води, Королівством Землі, Повітряними кочівниками та Імперією Вогню, які колись жили в гармонії, але війна зруйнувала це рівновагу.

На другому місці опинився британський комедійний бойовик «Джентльмени» режисера Гая Річі.

На третьому серіал “Сигнал” – німецький драматичний трилер, що розповідає про загадкове зникнення астронавта Паули під час місії.