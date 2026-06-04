Netflix випустить сиквел бойовика “Військова машина”

Стрімінгова платформа Netflix офіційно запустила у виробництво сиквел успішного бойовика «Військова машина». Режисерське крісло знову займе Патрік Г’юз, який також виступить співавтором сценарію разом із Джеймсом Б’юфортом. Очікується, що до виконання головної ролі повернеться Алан Річсон.

Оригінальна стрічка розповідає про останніх новобранців жорстокого тренувального табору спеціального призначення, які несподівано стикаються із загадковою та смертоносною силою. Фінал цієї історії залишив міцний фундамент не лише для прямого продовження, але й для потенційного створення цілого кіновсесвіту.

«Військова машина» стала одним із найуспішніших оригінальних проєктів в історії стрімінгового сервісу. З моменту прем’єри картина вже зібрала 139 мільйонів переглядів, завдяки чому впевнено увійшла до десятки найпопулярніших оригінальних фільмів Netflix за весь час. Наразі бойовик посідає десяту сходинку в цьому глобальному рейтингу, проте аналітики прогнозують покращення позицій, оскільки компанія продовжує офіційно враховувати перегляди протягом 91 дня з моменту релізу.