Трейлер українського фільму “Кривава нафта” про війну з РФ вже доступний до перегляду

Вийшов трейлер до фільму-антології “Кривава нафта”. Сама стрічка стане доступною до перегляду наприкінці 2022 року. Вона складена із семи новел, які розповідають про протистояння українців країні терористу, та про держави, які спонсорують цю війну.





Режисер Джонні Київський у фільмі зробив акцент на країни, які допомагають Росії, купуючи її нафту та газ. Як відомо, 1 день війни обходиться для РФ приблизно в 1 млрд доларів. Стільки ж вона заробляє від продажу енергоносіїв.

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Що відомо про «Криваву нафту»

Оператори кінострічки — Володимир Кратінов та Євген Усанов. До акторського складу потрапили Тарас Цимбалюк, Дар’я Легейда, Андрій Твердак та інші українські кінозірки.

Відомо, що у режисера є власний Telegram канал. З’явився він не так давно, тому всі українці можуть підписатися на нього (JHON KYIVSKY). Можливо там творець “відхилить завісу” та посвятить прихильників у процес створення кіно.

Усі історії, що лягли в основу фільму реальні. Кожна новела — це окрема розповідь, яка розкриває злочини армії РФ проти мирного населення, героїзм воїнів ЗСУ та людські трагедії.

Також режисер покаже, як саме деякі бізнесмени та політики йдуть на поступки заради дешевих енергоносіїв. Саундтреком до фільму став легендарний гімн січових стрільців «Ой у лузі червона калина» у виконані Юлії Саніної. Вже зараз трейлер є доступним до перегляду на YouTube.

Люди у коментарях просять перекласти кінострічку на іноземні мови та показувати по всьому світі, особливо у Німеччині, Китаї, Угорщині. Також помітно, як активізувались російські боти. Але на них, як завжди ніхто не звертає уваги.

Помітно, що кадри зняті дуже професійно. Знімальна група віднеслась до процесу фільмування дуже відповідально, адже всі історії — це біль українського народу. Кожен громадянин має втрати. Сьогодні не має жодного українця, у кого б не воював родич, однокласник чи колега.