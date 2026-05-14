«Проєкт “Аве Марія”» вийшов у цифровому форматі після успішного прокату

Фільм «Проєкт “Аве Марія”» (Project Hail Mary) вийшов у цифровому форматі після успішного кінотеатрального прокату. Картину вже можна придбати або взяти в оренду на цифрових платформах, зокрема Amazon Prime Video, Apple TV та Fandango At Home. За даними Decider, цифровий реліз відбувся 12 травня 2026 року.

Стрічка заснована на однойменному романі Енді Вейра, автора «Марсіянина». Головну роль виконав Раян Гослінг. Він грає Райланда Грейса — вчителя та науковця, який прокидається на космічному кораблі без спогадів про свою місію. Згодом герой розуміє, що має знайти спосіб урятувати Землю від глобальної загрози.

Фільм затримали в прокаті через успіх у кінотеатрах

Цифровий реліз «Проєкту “Аве Марія”» вийшов пізніше, ніж очікували. Причиною став сильний кінотеатральний прокат: Amazon MGM вирішила довше залишити фільм на великих екранах, перш ніж випускати його онлайн.

На момент цифрового релізу фільм уже зібрав понад 655 млн доларів у світовому прокаті. Tom’s Guide пише, що стрічка стала одним із найуспішніших релізів 2026 року та посіла друге місце серед найкасовіших фільмів року.

Попри появу в цифрі, фільм досі можна побачити в окремих кінотеатрах. Водночас цифровий реліз означає, що глядачі вже можуть легально подивитися картину вдома — без очікування повноцінної появи у стримінговій бібліотеці.

Коли фільм з’явиться на Prime Video

Наразі «Проєкт “Аве Марія”» доступний саме у форматі цифрової купівлі або оренди. За даними Decider, орієнтовна вартість становить $24,99 за купівлю та $19,99 за оренду в США.

Точна дата, коли фільм стане доступним для перегляду за підпискою Prime Video без додаткової оплати, поки офіційно не оголошена. Водночас профільні медіа припускають, що це може статися у червні 2026 року, якщо Amazon MGM дотримуватиметься типової схеми релізів після PVOD-вікна.

Фільм зняли Філ Лорд і Крістофер Міллер, а сценарій написав Дрю Годдард, який раніше працював над екранізацією «Марсіянина». Окрім Раяна Гослінга, у стрічці знялися Сандра Гюллер, Джеймс Ортіс і Лайонел Бойс.