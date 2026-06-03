Протистояння в 1440p та 4K: експерти порівняли відеокарти Radeon RX 9070 GRE та GeForce RTX 5070 у 15 іграх

Автори відомого YouTube-каналу Testing Games провели масштабне тестування, у якому зіставили можливості двох свіжих відеокарт — Radeon RX 9070 GRE від AMD та GeForce RTX 5070 від NVIDIA. Для максимальної об’єктивності графічні адаптери перевіряли у складі потужного ПК на базі топового процесора Ryzen 7 9800X3D.

Обидва суперники оснащені однаковим об’ємом відеопам’яті — по 12 ГБ. Проте рішення від NVIDIA має конструктивну перевагу у вигляді використання більш швидкісного та сучасного стандарту пам’яті GDDR7. Загалом відеокарти протестували у 15 популярних ігрових тайтлах.

Результати в класичному рендерингу (без RT та апскейлерів)

У тестах із чистою растровою графікою без увімкненого трасування променів та технологій масштабування зображення було отримано такі показники:

Роздільна здатність 1440p: Карта Radeon RX 9070 GRE продемонструвала середню частоту кадрів на рівні 84 fps. Графічний чіп GeForce RTX 5070 виявився трохи попереду із результатом 88 fps.

Карта Radeon RX 9070 GRE продемонструвала середню частоту кадрів на рівні 84 fps. Графічний чіп GeForce RTX 5070 виявився трохи попереду із результатом 88 fps. Роздільна здатність 4K: Попри те, що обидва адаптери не позиціонуються як рішення для ультрависокої роздільної здатності, вони показали цілком пристойні результати. Модель від AMD видала в середньому 48 fps, тоді як її конкурент від NVIDIA досяг позначки у 51 fps.

Продуктивність з увімкненим трасуванням променів (RT)

Вплив трасування променів на продуктивність оцінювали у 7 іграх. Традиційно для цієї технології лідерство архітектури від NVIDIA виявилося помітнішим:

У 1440p з RT: Radeon RX 9070 GRE забезпечує середні 82 fps, тоді як GeForce RTX 5070 демонструє вищу плавність із показником 91 fps.

Radeon RX 9070 GRE забезпечує середні 82 fps, тоді як GeForce RTX 5070 демонструє вищу плавність із показником 91 fps. У 4K з RT: Графіка від AMD зафіксувала результат у 54 кадри на секунду, а пристрій від NVIDIA вирвався вперед до 63 fps.

За підсумками всіх етапів тестування експерти дійшли висновку, що за сукупністю швидкісних характеристик GeForce RTX 5070 наразі виглядає більш привабливим та збалансованим вибором для геймерів.