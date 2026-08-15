Об’єкт, якого не мало існувати: телескоп Джеймса Вебба знайшов гібрид зорі й чорної діри

Астрономія час від часу підкидає об’єкти, які не вписуються в жодну з наявних шухляд класифікації. MoM-BH*-1 — саме такий випадок: команда дослідників на чолі з Rohan Naidu з Kavli Institute for Astrophysics and Space Research при MIT знайшла у сузір’ї Кита тіло, яке зовні виглядає як надзвичайно яскрава зоря, а фізично поводиться так, як не може поводитися жодна зоря у Всесвіті. Результати роботи опублікували 12 серпня в журналі Nature, і якщо висновки підтвердяться подальшими спостереженнями, астрофізикам доведеться визнати існування цілком нового класу космічних об’єктів — «зоряних чорних дір».

Світло з дитинства Всесвіту

Побачити MoM-BH*-1 вдалося завдяки космічному телескопу Джеймса Вебба, і сам факт спостереження вже вражає масштабом. Світло від об’єкта мандрувало до нас приблизно 13 мільярдів років, а це означає, що ми бачимо MoM-BH*-1 таким, яким він був лише через кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху — за космічними мірками, буквально в перші миті існування Всесвіту. Саме тому знахідка настільки цінна: рання Вселенна — це епоха, коли, за нинішніми уявленнями, ще не мали б існувати ні повноцінні галактики, ні тим паче надмасивні чорні діри, які сьогодні сидять у центрі кожної великої галактики, включно з нашим Молочним Шляхом.

Проєкт, у межах якого зробили відкриття, має промовисту назву — «Mirage or Miracle» («Міраж чи диво»), звідси й офіційне позначення об’єкта: MoM-BH*-1. Назва відображає саму суть проблеми, яку розв’язували дослідники: чи є дивне світіння оптичною ілюзією, артефактом спостереження, чи справді доказом чогось принципово нового.

Занадто яскраво для зорі

Перше, що впадає у вічі при вивченні MoM-BH*-1, — його яскравість. За розрахунками команди, об’єкт випромінює приблизно у 100 мільярдів разів більше енергії, ніж фізично здатна виробити окрема зоря за рахунок термоядерного синтезу у своєму ядрі. Жодна зірка, якою б масивною вона не була, просто не має механізму, здатного дати таку потужність. Це і стало першим сигналом: перед дослідниками не звичайне світило.

Розгадку підказав спектральний аналіз. У короткохвильовій частині спектра MoM-BH*-1 виявили надзвичайно глибокий провал — так званий Бальмерівський стрибок (Balmer break), явище, яке зазвичай пов’язують із щільним воднево-гелієвим газом в атмосферах зір. Провал виявився найглибшим із коли-небудь зафіксованих для подібних об’єктів, а в самому спектрі майже не знайшли важких елементів — лише водень і гелій, характерні для наймолодшого, найпримітивнішого газу ранньої Вселенної.

Чорна діра в газовому коконі

Пояснення, до якого дійшла команда Naidu, звучить майже парадоксально: у центрі об’єкта справді сидить чорна діра — масою приблизно 100 тисяч сонячних мас, — але оточена такою щільною хмарою газу розміром із нашу Сонячну систему, що зовні вся конструкція випромінює як єдине компактне тіло, схоже на зорю.

Механізм такий. Речовина з навколишньої газової оболонки падає на чорну діру й розганяється до колосальних швидкостей, унаслідок чого розігрівається до екстремальних температур і випромінює величезну кількість енергії — це так звана акреція, той самий процес, що живить квазари. Але на відміну від класичного квазара, де випромінює тонкий плаский акреційний диск навколо чорної діри, тут енергію поглинає й переформатовує щільна сферична оболонка газу навколо неї. Ця оболонка діє як своєрідна псевдофотосфера — зовнішній шар, який ми й бачимо, точно так само, як бачимо видиму поверхню звичайної зорі, хоча енергія народжується зовсім не так, як у ядрі світила.

Дослідники й запропонували для цього явища окремий термін — «чорна діра-зоря» (black hole star): молода чорна діра, загорнута в газ настільки щільний, що вона поводиться як псевдозоря, де роль ядерного синтезу виконує акреція, а роль зоряної атмосфери — навколишній газовий кокон.

Чому це не просто екзотична цікавинка

Значення відкриття виходить далеко за межі одного дивного об’єкта в сузір’ї Кита. Останніми роками телескоп Джеймса Вебба регулярно фіксує в ранньому Всесвіті так звані «маленькі червоні крапки» (little red dots) — компактні, дуже червоні джерела світла, які трапляються буквально на кожному глибокому знімку, зробленому телескопом. Природа цих об’єктів довго залишалася загадкою: надто яскраві для звичайних молодих галактик, надто компактні для скупчень зір, і водночас незрозуміло масивні як для настільки раннього періоду історії космосу.

«Зоряні чорні діри» на кшталт MoM-BH*-1 дають природне пояснення хоча б частині цих загадкових крапок. Якщо такі об’єкти справді поширені в ранньому Всесвіті, це заповнює важливу прогалину в одній з найбільших нерозв’язаних проблем сучасної космології: як за лічені сотні мільйонів років після Великого вибуху встигли утворитися надмасивні чорні діри, які астрономи вже бачать у центрах найдавніших відомих галактик. «Зоряна чорна діра», оповита щільним газом, який постійно підживлює її речовиною, могла б стати саме тим проміжним, «прискореним» щаблем росту, якого бракувало в наявних моделях еволюції — свого роду missing link між компактними зоряними чорними дірами й гігантами, що керують цілими галактиками.

Обережний оптимізм

Попри гучність висновків, самі автори дослідження застерігають від поспішних тверджень. У науковій статті прямо йдеться, що модель «чорної діри-зорі» — це наразі найкраще пояснення з наявних даних, а не остаточно доведений факт. Альтернативні сценарії повністю не виключені, і для впевненого підтвердження природи MoM-BH*-1 знадобляться додаткові спостереження — зокрема пошук подібних об’єктів серед уже відомих «червоних крапок», щоб перевірити, чи справді описана модель працює системно, а не є унікальним випадком одного дивного тіла.

Втім, навіть у статусі гіпотези MoM-BH*-1 уже змінює правила гри: астрономи отримали конкретний, спостережуваний кандидат на роль довгоочікуваної проміжної ланки в історії росту найбільших чорних дір Всесвіту — і тепер знають, що і де саме шукати серед тисяч інших дивних цяток на знімках Джеймса Вебба.

Показово й те, що йдеться не про поодинокий випадок везіння, а про черговий підсумок роботи телескопа, який за останні роки вже встиг переписати цілі розділи підручників з космології — від несподівано зрілих галактик у перші сотні мільйонів років Всесвіту до самих «маленьких червоних крапок», яких до запуску Вебба астрономи просто не могли розгледіти. MoM-BH*-1 у цьому сенсі не виняток, а закономірний наслідок: що глибше й чіткіше вдається зазирнути в ранній космос, то очевиднішим стає, що наші моделі його ранньої історії потребують суттєвого перегляду.