Вчені назвали максимальну тривалість життя людини на Марсі

Мрії про колонізацію Марса можуть полетіти в космос. Учені з’ясували, що тривале перебування на Червоній планеті неможливе через високий рівень радіації.

Навіть за наявності сучасних технологій людина не зможе прожити там довше чотирьох років.

NASA вже відправила на Марс кілька роботів і тепер планує наступного десятиліття доставити туди і людей. Вивчення Червоної планети може допомогти нам краще зрозуміти минуле і майбутнє нашої Землі.

Минулого року вчені зі США та Німеччини спробували оцінити вплив життя на Марсі на людину. Їх цікавило питання, чи можна захиститися від радіації і, якщо так, то коли найкраще відправляти місію.

Дослідження показали, що люди не зможуть залишатися на Марсі довго. Через чотири роки рівень радіації перевищить безпечні норми.

Космічний корабель має забезпечити захист на шляху до планети і назад, але навіть занадто товсті матеріали корабля не врятують, а лише посилюватимуть випромінювання.

Учені уточнили, що найкращий час для польоту на Марс – коли активність Сонця досягає свого піку. Воно відштовхує найнебезпечніші частинки, частково захищаючи космонавтів.

Підсумок невтішний: дістатися до Марса найближчими роками можливо, а ось обжитися на ньому не вийде. Ще одна причина берегти Землю – іншого дому в нас поки що немає!