На узбрежжя Австралії викинуло таємничий предмет 3-х метрової довжини

На узбережжі Західної Австралії виявили потужний залізний предмет. Як саме він туди потрапив, невідомо. Можливо, його винесло із океану потужними хвилями.

Знахідка зроблена руками людини, але, судячи з фото, вона явно зламана і вже не може виконувати свої завдання (хоч би якими вони були). Об’єкт нагадує за формою циліндр, він великий — близько 2,5 метрів завширшки і майже 3 метри завдовжки.

Частина загадкового предмета покрита черепашками, а його основа є безладом з фрагментованого металу:

Експерти провели хімічний аналіз невідомого об’єкта. Його визнали безпечним. Жодних токсичних елементів він не містить.

Загадка розгадана

Незважаючи на марну спробу австралійської поліції закликати всіх утриматися від ранніх висновків, користувачі інтернету почали будувати теорії про походження об’єкту незабаром після того, як про знахідку написали закордонні ЗМІ .

У коментарях на Reddit дійшли висновку , що таємничий циліндр «ідеально підходить» на роль корпусу двигуна третього ступеня індійської ракети-носія PSLV. З її допомогою у космос запускають супутники. У міру польоту ракета втрачає свої частини: ті падають на Землю над віддаленими районами океану.

Австралійське космічне агентство поки що не підтвердило, але й не спростувало теорію користувачів мережі. Хоча в одному з твітів визнало , що об’єкт міг бути частиною іноземної космічної ракети-носія.