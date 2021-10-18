Це вам не велосипед: пілоти розгубили льотні навички через пандемію

Вимушені піти в неоплачувані відпустки через коронавірус льотчики потроху повертаються за штурвал. Однак через тривалу відсутність практики це може закінчитися катастрофами.





Пілоти, які десятками тисяч залишилися без роботи через COVID-19, розгубили навички управління літаком – про це із статистикою і думкою експертів повідомило видання Bloomberg. Зі статті випливає, що коронавірус завдав сильного удару по всій індустрії – через обмеження на перельоти авіалінії в минулому році втратили близько 138 мільярдів доларів, а в цьому збиток очікується на рівні 52 мільярди доларів.

Повідомлення про інциденти виникають регулярно, пілоти, які вже давно не сідали за штурвал, забувають базові речі – включити на зльоті один з двигунів, випустити шасі при посадці, навіть вилітають з аеропорту не в тому напрямку.

На сайті «Системи звітів авіаційної безпеки» (ASRS), де члени команди можуть анонімно повідомити про проблему, десятками з’являються звіти про те, що пілоти допускають помилки, здатні призвести до катастрофи. І не завжди вони винні.

Уве Гартер – пілот німецьких авіаліній Lufthansa і віце-президент з технічних стандартів і стандартів безпеки Міжнародної асоціації пілотів – стверджує, що багато компаній не надають льотчикам нормальної системи перепідготовки – якщо взагалі надають. Сам Гартер не піднімав в повітря з лютого 2020 року.

В той час, як деякі авіалінії надають пілотам адекватну перепідготовку, інші надають” необхідний мінімум “, якщо надають взагалі. І цього недостатньо », – заявив він.

І не те, щоб про проблему не знали – Міжнародна Організація цивільної авіації (ICAO) попереджала про можливу проблему давно і, в числі деяких інших організацій, надавала докладні навчальні посібники, здатні допомогти пілотам знову піднятися в повітря.

Реальний досвід – це все

Але справа не в цьому – ніякі методички і комп’ютерні симуляції не замінять реального досвіду керування літаком. Крім того, вони не беруть до уваги фізичний і емоційний стан пілотів, а також їх фінансові проблеми, які залишають свій відбиток. Багато льотчиків змушені були піти в неоплачувану відпустку на вкрай тривалий термін.

Коронавірус, в свою чергу, вдарив не тільки по системі – впливав він і на пілотів. Льотчики, що пережили хворобу, повідомляли ASRS про втрату зосередженості і дезорієнтації, що заважають нормально управляти повітряним судном. Зокрема, про такі наслідки перенесеного COVID-19 повідомляв пілот літака, який намагався злетіти на одному двигуні.

Пілот – одна з найбільш жорстко контрольованих робіт на планеті, і за часів пандемії суворі стандарти цієї сфери досить сильно пом’якшили. Перепідготовка рідше, медичний огляд – простіше, вправ менше.

Ієн Ноулс, технічний офіцер ICAO, впевнений, що подібні заходи, хоч і були необхідні для того, щоб впоратися з кризою в індустрії, пора припиняти.

У якийсь момент ми досягнемо точки, в якій не можна буде так просто робити відступ від стандартів. Є причина, по якій стандарти необхідні », – заявив Ноулс.

Зі сформованою ситуацією необхідно боротися зараз, поки рівень авіаперельотів ще не повернувся до звичного – в Європі літає на 35% менше рейсів, ніж в «доковідні» часи. Останнє, що потрібне індустрії, яка ледь встає на ноги в ці важкі часи – це гучний інцидент з вини пілотів, не готових до рейсу.

Уве Гартер впевнений, що домогтися цього можна тільки одним способом – не підсмикувати пілотів до показників «до пандемії», а піти далі – надати пілотам і команді комфортні умови життя, достатню кількість тренувань, як на симуляторі, так і на справжніх літаках і психологічну допомогу , якщо вона необхідна.

«Це єдиний шлях вперед, і він не прописаний ні в яких правилах», – підкреслив Гартер.