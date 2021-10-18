Експерти розповіли, як насправді працює пошукова система і звідки вона знає про сайти

Для того, щоб знайти ту чи іншу інформацію в інтернеті, ми користуємося пошуковими системами. Але звідки пошуковик все знає?





Напевно, ця інформація буде корисна, тому ми вирішили розкрити тему найпростішою мовою без складних і незрозумілих термінів.

Сайт потрапляє в пошукову систему двома способами: якщо знайде новий сайт за посиланням з інших сайтів, або ж власник сам додасть свій ресурс в пошукову систему через спеціальний особистий кабінет.

Пошукова машина є складним механізмом, який складається, як мінімум, з трьох умовних частин, ми будемо називати їх роботами.

1. Пошуковий робот

Також його називають «краулер» (Crawler – комаха). Приходить на сайт, переходить по сторінках і завантажує інформацію до себе на сервери.

Робота його схожа на роботу павука, який повзає по павутині – в цьому випадку, він переходить за посиланням всередині сайту і завантажує до себе той контент, який міститься на сторінці.

Такий робот буквально «живе» на сайтах. Як тільки пошуковому лічильнику (аналітика від Google або ж браузеру з вбудованим пошуком) стане відомо про нову сторінку, робот тут же приходить на сайт, щоб отримати нову інформацію. Все що проскановано, потрапляє вже до наступного робота – індексатора.

2. Робот індексатор

Найскладніша частина пошукової системи, яка аналізує сторінки, які знайшов краулер і створює по них індекс для пошуку, а найголовніше визначає порядок ранжування того чи іншого сайту.

Ранжування, якщо пояснювати простими словами, є місцем у видачі за певним пошуковим запитом, воно обчислюється для кожної сторінки виходячи з декількох сотень чинників ранжування, а також порівнюється з іншими сайтами-конкурентами.

На ранжування сайту і (або) конкретної сторінки може впливати: унікальність тексту, швидкість роботи сайту, якість контенту, цитованість сайту, поведінка відвідувача і ще багато багато різних факторів. Дані фактори підштовхують власника сайту до розвитку і покращення свого проекту.

Таким чином, створюється природна конкуренція між сайтами, адже кожен власник хоче щоб його сайт відвідувало якомога більше людей. Всіма цими маніпуляціями і займається робот індексатор.

3. Сам пошуковик

Який забезпечує видачу результатів пошуку виходячи із запиту користувача, враховуючи мову запитів і різні параметри – тип пристрою (смартфон або комп’ютер), геолокацію і так званий «міхур фільтрів». Наприклад, якщо ви відвідували раніше будь-який сайт, то пошукова система може вам допомогти знайти його швидше.

За фактом, сам пошуковик це те, що ви бачите після введення запиту. У деяких випадках пошуковик дає можливість подивитися збережену копію сторінки, дату індексації документа, різну інформацію про сайт і навіть кнопку скарги на результат пошукової видачі.

Варто розуміти, що пошукова система не може 100% гарантувати індексацію сайту та інформації, а ще вона зобов’язана підкорятися закону і видаляти посилання, які суперечать законодавству.

Сама по собі пошукова система є дуже складним механізмом обробки даних і постійно вдосконалюється, щоб дати кінцевому користувачеві високу релевантність запитів.

Пошукова система це тисячі серверів і сотні тисяч накопичувачів інформації, які розташовані в дата-центрах усього світу. І буквально кожен день додаються все нові і нові потужності, щоб ми легко змогли знайти потрібну інформацію в мережі.