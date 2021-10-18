Уже в декабре: cтало известно кому досчитают к пенсии внушительную надбавку

Пенсии перечисляют по несколько раз в год. К сожалению, даже несмотря на это в некоторых месячная выплата не превышает 2000 гривен. Но к концу 2021-го, в большинства украинских пенсионеров таки улучшится финансовое положение. Абсолютно всем будет повышено месячные выплаты уже с декабря.





Это связано с увеличением прожиточного минимума. Однако суммы доплат будут кардинально разными. Кому доплатят 200 гривен, а кому аж 800? Рассказываем, опираясь на информацию, которой поделился Пенсионный Фонд Украины.

Размер доплат будет зависеть от размера пенсии

Как известно, в Украине пенсия начисляется по определенной формуле. У всех получается разная сумма, которая зависит от рабочего стажа, а также размера зарплаты, которую лицо получало на своей должности. Пенсии варьируются от почти 2000 гривен (минимальная), до почти 20 000 гривен (максимальная).

Чтобы получать максимальную пенсию, работник должен иметь 30/35 лет официального стажа, где его зарплата будет в несколько раз выше, чем средняя по Украине. Так вот, тем у кого минимальная и средняя пенсии, досчитают по 200 гривен. А вот владельцам максимальной пенсии досчитают по 800 гривен. Также, по 400 гривен надбавки получат те лица, которые вышли на пенсию в 2021 году и имеют необходимый рабочий стаж и возраст – 65 лет.

Ну, а уже в 2022 году, первыми кто получит очередную надбавку будут пенсионеры в возрасте 75-80 лет. Им обещают по 300 гривен доплаты.

В Украине есть еще большие пенсии, чем максимальная

Известно, что в Украине есть профессии, например судьи, имеющие право на пенсию, что составляет 80% от их зарплаты. Иногда это впечатляющая сумма в размере 70-80 000 грн. Планируется ли им также декабрьская надбавка – неизвестно.