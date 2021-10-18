Астрологи рассказали, к каким знакам скоро вернется прежняя любовь

Как трудно иногда побороть зависимость от другого человека. К сожалению, любовь не всегда взаимная и не всем влюбленность приносит ощущение счастья и окрыленности. Безответная любовь это тяжелая ноша, депрессивное состояние и полная апатия к жизни. Тем, кто пережил болезненные отношения хорошо известно, как трудно забывать тех, кого еще недавно сильно любили.





Несмотря на это, большинство людей тайком мечтают, что их вторая половинка таки одумается и вернется. Если вы все еще в ожидании, то возможно именно вам астрологи прогнозируют эту волнующую встречу. Еще до конца этого года, к некоторым знакам зодиака, бывшие будут пытаться вернуться.

Рак

Ракам очень трудно в момент расставания с любимыми. Это чувственные и сентиментальные люди, которые имеют склонность сильно привязываться к людям. Им трудно отпускать и ставить точку в отношениях. Астрологи утверждают, что Раки в конце года смогут возродить былые отношения. Но пользоваться этой возможностью или нет – решать им самим. Звезды не говорят, будет ли это воссоединение счастливым.

Близнецы

Эти знаки в последние месяцы 2021 почувствуют настоящие эмоциональные качели. Одинокие представители знака предстанут перед тяжелым выбором: новая любовь, или не забытая старая. Возможными будут оба варианта. Астрологи рекомендуют, не делать спешных решений и хорошо все обдумать.

Овен

Замыкают тройку тех, кому не будут давать покоя бывшие – Овны. Все произойдет спонтанно и в самый неожиданный момент. Скорее всего, это будет короткое сообщение в стиле: “Привет. Как дела? “. И только вам решать, продолжать этот диалог или нет. Но астрологи предупреждают, что одним сообщением бывшие не удовлетворятся и их действия будут достаточно настойчивыми.