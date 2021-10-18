Астрологи розповіли, до яких знаків незабаром повернеться колишнє кохання

Як важко інколи побороти залежність від іншої людини. На жаль, кохання не завжди взаємне і не всім закоханість приносить відчуття щастя та окриленості. Нерозділене кохання це важка ноша, депресивний стан та повна апатія до життя. Тим, хто пережив хворобливі стосунки добре відомо, як важко забувати тих, кого ще донедавна сильно кохали.





Попри це, більшість людей крадькома мріють, що їхня друга половинка таки одумається і повернеться. Якщо ви все ще в очікуванні, то можливо саме вам астрологи прогнозують цю хвилюючу зустріч. Ще до кінця цього року, до деяких знаків зодіаку, колишні намагатимуться повернутись.

Рак

Ракам дуже важко в момент розлучення з коханими. Це чуттєві та сентиментальні люди, які мають схильність сильно прив’язуватися до людей. Їм важко відпускати та ставити крапку в стосунках. Астрологи стверджують, що Раки наприкінці року матимуть змогу відродити минулі стосунки. Чи користуватися цією нагодою, чи ні — вирішувати їм самим. Зірки не говорять, чи буде це возз’єднання щасливим.

Близнюки

Ці знаки в останні місяці 2021 відчують справжні емоційні гойдалки. Одинокі представники знаку постануть перед важким вибором: нове кохання, чи незабуте старе. Можливими будуть обидва варіанти. Астрологи рекомендують, не робити спішних рішень і добряче все обдумати.

Овен

Замикають трійку тих, кому не даватимуть спокою колишні — Овни. Все відбудеться спонтанно і у найнесподіваніший момент. Швидше за все, це буде коротке повідомлення у стилі: “Привіт, як справи?”. І лише вам вирішувати, чи продовжувати цей діалог, чи ні. Але астрологи попереджають, що одним повідомленням колишні не відбудуться і їхні дії будуть доволі наполегливими.