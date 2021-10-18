Вже в грудні: стало відомо кому дорахують до пенсії чималу доплату

Пенсії перераховують по кілька разів на рік. На жаль, навіть попри це у декого місячна виплата не перевищує 2000 гривень. Та до кінця 2021 року, у більшості українських пенсіонерів таки покращиться фінансове становище. Абсолютно всім буде підвищено місячні виплати вже з грудня. Це пов’язано із збільшенням прожиткового мінімуму. Однак суми доплат будуть кардинально різними. Кому доплатять 200 гривень, а кому аж 800? Розповідаємо, опираючись на інформацію, якою поділився Пенсійний Фонд України.





Розмір доплат залежатиме від розміру пенсії

Як відомо, в Україні пенсія нараховується за певною формулою. У всіх виходить різна сума, яка залежить від робочого стажу, а також розміру зарплатні, яку особа отримувала на своїй посаді. Пенсії варіюються від майже 2000 гривень (мінімальна), до майже 20 000 гривень (максимальна). Щоб отримувати максимальну пенсію, працівник повинен мати 30/35 років офіційного стажу, де його зарплата буде в кілька разів вищою аніж середня по Україні.

Так от, тим у кого мінімальна та середня пенсії, дорахують по 200 гривень. А от власникам максимальної пенсії дорахують по 800 гривень. Також, по 400 гривень надбавки отримають ті особи, які вийшли на пенсію у 2021 році та мають необхідний робочий стаж і вік — 65 років.

Ну, а вже у 2022 році, першими хто отримає чергову надбавку будуть пенсіонери у віці 75-80 років. Їм обіцяють по 300 гривень доплати.

В Україні є ще більші пенсії ніж максимальна

Відомо, що в Україні є професії, наприклад судді, які мають право на пенсію, що становить 80% від їхньої зарплати. Інколи це вражаюча сума розміром у 70-80 000 грн. Чи планується і їм груднева надбавка — невідомо.