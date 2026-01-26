Новини
«Категорично заборонено»: кінолог розповіла, чим не можна годувати собак
Кінолог Єлизавета Курченко застерегла власників собак від годування вихованців продуктами, багатими на клітковину.
«Собаки погано перетравлюють всю цю історію, клітковину. Якщо це невеликий шматочок, якщо у собаки ніяких наслідків немає, то можна хіба що зовсім трішки», – сказала кінолог.
Вона додала, що засвоюваність продуктів залежить від індивідуальної реакції конкретної собаки.
У когось на яблука, огірки буде метеоризм, а у когось залетить, як має бути, – додала Курченко.
Собакам категорично заборонено споживати шоколад, виноград і авокадо, підкреслила кінолог. При цьому, застерегла Курченко, якщо є бажання дати улюбленцю нові ласощі, то необхідно почати з маленької порції.