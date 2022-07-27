Важка праця та шкідливі звички: чому японці живуть найдовше у світі

Бажання знайти еліксир вічного життя з давніх-давен рухає авантюристами. Безсмертя було головною метою алхіміків Середньовіччя, які намагалися створити чи знайти міфічний філософський камінь.





Однак насправді прожити довгі літа здоровим і щасливим під силу не кожному.

В сучасному світі Японія впевнено лідирує за тривалістю життя, адже її мешканці в середньому доживають майже до 90 років! І це найвищий показник у світі.

У чому секрет довголіття японців?

ЗОЖ, генетика чи правильне харчування?

Згідно зі статистикою ВООЗ, звання країни довгожителів Японія отримала заслужено. У середньому чоловіче населення доживає до 79 років, а жіноче – до 86. Порівнюючи дані світового рейтингу, можна зробити висновок, що багатомільйонним гігантам, таким як США , є чого прагнути. У Японії люди, які прожили до 100 років – не рідкість, а окремий випадок.

Туристи відзначають і юність місцевого населення країни Сонця, що сходить. Це дивно, оскільки минулого на частку японців випало цілих 3 ядерні катастрофи: Хіросіма, Нагасакі та Фукусіма. Спосіб життя більшості людей, які проживають в Японії, не можна назвати ідеальним з кількох причин:

велика зайнятість та коротка відпустка (від 8 до 18 днів на рік);

практично повна відсутність вільного часу (середньостатистичний японець працює близько 60 год. на тиждень);

шкідливі звички (найпоширеніші – куріння та вживання спиртного).

До цього переліку можна додати часті затримки на робочому місці після трудового дня. Але чим у такому разі пояснюється «живучість»?

5 секретів довголіття

Виявляється, феномен довгожителів під силу повторити кожному. Експерти вивчили всі національні особливості та знайшли 5 факторів, що продовжують роки земного шляху людини.

1. Національна кухня та спосіб приготування їжі

Японці з дитинства дотримуються особливої ​​культури харчування, що дозволяє їм як продовжувати роки життя, так й зберігати стрункість. Класика японської кухні – це рис, риба, морепродукти, соя, овочі та водорості. У збагаченому вітамінами та корисними речовинами раціоні не зустрінеш звичних європейцям сосисок, булок та макаронів. До того ж, вони їдять маленькими порціями. Все це допомагає контролювати вагу та не засмічувати організм. З напоїв популярністю користується зелений чай і чай «матчу», що також сприяє схуднення.

Легкі овочеві супи, мінімум червоного м’яса, рослинні жири замість тварин – пріоритети у харчуванні довгожителів. Ще одна особливість – спосіб приготування та некваплива трапеза. Смаження вони підміняють тушенням або варінням і дуже рідко їдять на ходу.

2. Фізична активність

Незважаючи на тотальну зайнятість, японці знаходять час для занять спортом та прогулянок на свіжому повітрі. Немає нічого дивного в тому, щоб уранці у парку зустріти групу молоді чи пенсіонерів, які роблять зарядку. Аборигени віддають перевагу велосипедам, як основному виду транспорту. Перед таким рівнем фізичної підготовки пасує і старіння.

3. Врівноваженість

Витриманість та вміння контролювати емоції – відмінна риса японців, що допомагає їм зберігати нервову систему у спокої. Популярні техніки медитації та особлива філософія вчать місцевих цінувати кожну мить і не витрачати нервові клітини марно.

4. Розвинена медицина

Передові технології, високий рівень кваліфікації медиків та новітнє обладнання значно впливають на одужання хворих пацієнтів. Педантичні громадяни ніколи не займаються самолікуванням, вчасно проходять диспансеризацію та виявляють зацікавленість у своєму здоров’ї.

До речі, у Японії найнижчі показники захворюваності на онкологію та хвороби серцево-судинної системи.

5. Особиста гігієна

Чистота у них своєрідний «пунктик». Тут багато хто віддає перевагу використанню дезодорантів душу кілька разів на день. Чисткою зубів обов’язково закінчується кожен прийом їжі. Вдома жителі використовують 2 пари тапочок, одна з яких призначена для відвідування туалету. Чи варто говорити, що миття рук у Японії лише на рівні безумовних рефлексів.

Тим, хто бажає запозичити позитивний досвід довголіття , жителі країни Вранішнього Сонця радять не засмучуватися через дрібниці, жити в гармонії з собою і змінити деякі звички.