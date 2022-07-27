OnePlus 10T розкрив свої секрети ще до анонсу

OnePlus 10T 5G офіційно дебютує 3 серпня 2022 року, але інсайдери вже дізналися його повні характеристики та з’ясували, за скільки продаватиметься ця модель.





Виробник вже давно розпалює атмосферу навколо прем’єри свого нового флагманського смартфона. Він навіть встиг розкрити деяку інформацію про це – OnePlus підтвердив використання топового процесора Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, а також відсутність характерного для флагманів бренду повзунка для швидкого перемикання режимів гучності на бічній межі. Китайці пояснили, що було вирішено видалити його, щоб використовувати простір, що звільнився, для нових технологій, що забезпечують ключові поліпшення девайсу. Йдеться про технологію швидкої зарядки, акумулятор підвищеної ємності та кращий сигнал антени (завдяки 15 окремим антенам, розташованим по всьому корпусу пристрою).

Офіційний пост на форумі спільноти OnePlus свідчить, що новий смартфон отримає підтримку технології надшвидкої зарядки, яка потребує використання двох акумуляторів (очікуються 150 Вт). Крім того, видалення повзунка на бічній грані збільшить ємність батареї – з тумблером він мав би ємність 4500 мАг (а за неофіційними даними буде 4800 мАг).

Виробник також розкрив важливу інформацію про камери на задній панелі OnePlus 10T. По-перше, на них не виявиться логотип HASSELBLAD – брендування для цієї моделі пропустили для зниження витрат. По-друге, ми довідалися характеристики всіх трьох камер. Основна матиме роздільну здатність 50 МП, 1/1,56″ сенсор Sony IMX766 з оптичною та електронною стабілізацією та підтримкою захоплення зображень з 10-бітною глибиною кольору. Поруч із нею буде камера з надширококутним об’єктивом з кутом огляду 119,9° і модуль призначений для макрозйомки (8 МП та 2 МП відповідно).

Характеристики OnePlus 10T

Хоча компанія опублікувала багато подробиць про OnePlus 10T, це ще не все. Специфікації, що залишилися, були розкриті світу інтернет-магазином Pricebaba. У ньому зазначено, що OnePlus 10T отримає дисплей Fluid AMOLED з діагоналлю 6,7 дюйма та роздільною здатністю Full HD+ 2412×1080 пікселів з 10-бітною глибиною кольору, підтримкою палітри sRGB та HDR10+ та функцією оновлення зображення. Крім того, у круглому отворі у верхній частині екрана розміститься 16-мегапіксельна камера з електронною стабілізацією зображення.

Смартфон буде доступний у конфігураціях з 8/128 та 12/256 ГБ вбудованої пам’яті, хоча говорять і про версію з 16 ГБ ОЗУ, яка потрапить лише на вибрані ринки.

Ціна OnePlus 10T

Сервіс Pricebaba повідомляє, що ціна OnePlus 10T 5G в Індії починається з 49999 рупій, що еквівалентно ~625 доларів.

Нарешті, варто відзначити, що 3 серпня 2022 року буде представлений не тільки OnePlus 10T, але й прошивка OxygenOS 13 на базі Android 13, яка має принести покращення в галузі ігор, стабільності системи та персоналізації інтерфейсу. Спочатку вона буде доступна для флагмана OnePlus 10 Pro і лише пізніше, в 2022 році, для нової моделі 10T 5G.