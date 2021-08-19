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Лише один укол: в Україні затвердили нову вакцину від коронавірусу

19.08.2021
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коронавірус

Україна офіційно визнала вакцину Janssen від американської компанії Johnson & Johnson. Відповідне рішення вчора, 18 серпня, було прийнято на засіданні уряду.


Janssen Covid-19 Vaccine додали в список вакцин, після вакцинації яким видається Covid-сертифікат. Особливість препарату полягає в тому, що досить зробити щеплення тільки однієї дозою.

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Сертифікат про вакцинацію препаратом Janssen буде діяти після двох тижнів з моменту вакцинації. За іншими дозволеним до використання в Україні вакцинами, сертифікати дійсні з моменту прийняття другої дози препарату.

Крім цього, було також прийнято рішення, що при перетині державного кордону або контрольно-пропускних пунктів самоізоляція не потрібна буде тим, у кого є Covid-сертифікат про вакцинацію однією дозою вакцини або довідка про одужання від коронавирусу.

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