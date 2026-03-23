Samsung Galaxy S26 розібрали: смартфон виявився напрочуд легким у ремонті

З моменту виходу лінійки Galaxy S26 головна увага техноблогерів та ЗМІ була прикута до топової версії Ultra. Проте на YouTube-каналі PBKreviews нарешті з’явилося відео з детальним розбиранням базової моделі Galaxy S26. Попри статус “молодшого” пристрою в серії, новинка продемонструвала напрочуд високу ремонтопридатність.

Процес розбирання та головні плюси

Традиційно процес розбирання розпочався з вилучення лотка для SIM-картки та демонтажу задньої панелі за допомогою технічного фена. Заглянувши всередину, фахівці відзначили дуже зручну для ремонту конструкцію:

Мінімум клею: Для фіксації більшості внутрішніх деталей клей практично не використовується. Замінити компоненти можна шляхом звичайного відкручування гвинтів або від’єднання шлейфів.

Швидка заміна батареї: Блогер окремо виділив легкий доступ до акумулятора. Завдяки оновленому фіксатору витягти батарею стало значно простіше.

Недоліки та підсумкова оцінка

Попри загальну зручність, автор ролика виявив і кілька недоліків конструкції. По-перше, смартфон має дуже високу щільність компонування деталей, що об’єктивно затягує процес ремонту. По-друге, заміна дисплея залишається доволі складною процедурою.

Зваживши всі плюси та мінуси, експерти PBKreviews оцінили ремонтопридатність базового Samsung Galaxy S26 у солідні 9 балів із 10 можливих.