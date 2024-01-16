Телефони Nokia назавжди зникнуть з офіційного сайту 1 лютого

Однак телефони Nokia поки що не зникнуть – інформацію про них перенесуть на новий сайт hmd.com. Це офіційний сайт компанії HMD Global, яка останні роки володіла брендом телефонів Nokia.

На сайті HMD Global будуть одночасно представлені смартфони Nokia та нового бренду HMD. Так буде до 2026 року. Потім бренд Nokia зникне назавжди – виробник більше не випускатиме кнопковики та смартфони під ім’ям Nokia, залишивши лише HMD. Nokia залишиться з нами тільки як компанія, що випускає телеком-обладнання.

Очікується, що смартфони під брендом HMD Global пропонуватимуть частіші оновлення і “чистий” Android. Також пристрої нового бренду будуть дешевшими за нинішні бюджетники Nokia. Запуск нового бренду очікується в першій половині 2024 року.

За даними китайського видання ITHome, 1 лютого 2024 року з сайту Nokia зникнуть усі згадки про телефони бренду – зі сторінки зникнуть каталоги як зі смартфонами, так і з кнопковими телефонами.

Однак телефони Nokia поки що не зникнуть – інформацію про них перенесуть на новий сайт hmd.com. Це офіційний сайт компанії HMD Global, яка останні роки володіла брендом телефонів Nokia.

На сайті HMD Global будуть одночасно представлені смартфони Nokia та нового бренду HMD. Так буде до 2026 року. Потім бренд Nokia зникне назавжди – виробник більше не випускатиме кнопковики та смартфони під ім’ям Nokia, залишивши лише HMD. Nokia залишиться з нами тільки як компанія, що випускає телеком-обладнання.

Очікується, що смартфони під брендом HMD Global пропонуватимуть частіші оновлення і “чистий” Android. Також пристрої нового бренду будуть дешевшими за нинішні бюджетники Nokia. Запуск нового бренду очікується в першій половині 2024 року.