Розкрито характеристики Samsung Galaxy S24 Ultra

Найбільш обговорюваним смартфоном останніх днів, безперечно, є майбутній iPhone 15, але інсайдер Йогеш Брар вирішив хоча б ненадовго відвернути нашу увагу – він опублікував ключові характеристики майбутнього флагмана Samsung Galaxy S24 Ultra. І оскільки у Брара вкрай високий відсоток точних передбачень, не варто ставитись до цього витоку легковажно.

Плоский екран, титановий корпус та покращені камери

Galaxy S24 Ultra стане передовим смартфоном корейського бренду, принаймні серед пристроїв з класичним дизайном. Головною фішкою топ-моделі стане матеріал корпусу – у той час як у базових Galaxy S24 та S24+ буде використано алюмінієве шасі, для Ultra Samsung приберегла легший та міцніший титан. Apple збирається використовувати той же матеріал для майбутніх iPhone 15 Pro та 15 Pro Max.

Вперше за кілька поколінь у Galaxy S24 Ultra має бути повністю плоский дисплей. Флагман оснастять 6.8-дюймовим Dynamic AMOLED екраном з роздільною здатністю Quad HD+ та змінною частотою оновлення до 120 Гц. На папері немає жодних відмінностей у порівнянні з моделлю минулого року, але ми очікуємо використання матриці нового покоління з більш точними кольорами та більш високою максимальною яскравістю.

Серцем смартфона стане чіпсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Ходять чутки, що цей мобільний процесор отримає Galaxy S24 Ultra по всьому світу, а базові Galaxy S24 та S24+ у деяких країнах виходитимуть на фірмових Exynos 2400.

Камери також отримають часткове оновлення, особливо в галузі телеоб’єктивів. Задню частину телефону займуть чотири модулі:

200 МП, основний (новий сенсор HP25X з покращеним автофокусом)

12 МП, ширококутний

50 МП із 3-кратним оптичним зумом (оновлення нинішнього сенсора на 10 МП)

10 МП з 10-кратним оптичним зумом

Селфі-камера повинна зберегти роздільну здатність 12 мегапікселів. Йогеш Брар також згадує акумулятор ємністю 5000 мАч з підтримкою зарядки потужністю 45 Вт і, що очікувано, нову систему Android 14 з оболонкою One UI 6. Також можна розраховувати на водонепроникний корпус, підтримку бездротової зарядки, стереозвук і, звичайно ж, Pen.

Поточна лінійка флагманів Galaxy S23 була представлена ​​1 лютого 2023, тому цілком імовірно, що наступне покоління дебютує в той же час наступного року.