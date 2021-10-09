На Samsung Galaxy A12 додали 2 ГБ віртуальної оперативної пам’яті

У жовтневе оновлення бюджетного смартфона Samsung Galaxy A12 додали не тільки виправлення безпеки, але і нову функцію – це RAM Plus або віртуальна оперативна пам’ять.





Тепер при оновленні смартфона користувачі отримали можливість розширити обсяг оперативної пам’яті на своєму пристрої ще на 2 ГБ. Віртуальна оперативна пам’ять збільшується за рахунок постійної пам’яті.

Щоб перевірити цю можливість на Galaxy A12 після оновлення, потрібно перейти в Налаштування смартфона, далі в технічне обслуговування пристрою, і в розділ ОЗУ.

На смартфон Samsung Galaxy A12, який є в нашій редакції, оновлення вже прийшло, нижче скрін з меню:

Таку ж опцію можна отримати на Galaxy A52, причому у нього оперативна пам’ять розширюється на 4 ГБ. Але на нашому Galaxy A52 оновлення поки немає, доведеться почекати.

Китайські виробники смартфонів вже давно стали пропонувати опцію розширення оперативної пам’яті. Тепер надала таку можливість для своїх смартфонів і компанія Samsung. Але якщо китайські виробники дозволяють відключити цю функцію або змінити обсяг віртуальної пам’яті, то на смартфонах Samsung зробити це неможливо. Після оновлення функція RAM Plus підключається автоматично і відключити її не можна.

Вперше Samsung додала цю функцію в нові смартфони Galaxy A52s 5G і флагманський Galaxy Z Fold3.

Також очікується, що незабаром опція RAM Plus буде додана на більш кількість моделей Samsung Galaxy.