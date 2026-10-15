Honor Magic V7 засвітився за пів року до анонсу. Складаний смартфон отримає більший екран і камеру з RYYB-сенсором

Honor готує одразу кілька новинок. Окрім серії Win 2, яку представлять у Китаї 21 жовтня, компанія, за даними інсайдерів, розробляє широкий складаний смартфон і звичайну «книжку», яка може отримати назву Magic V7. Ключові характеристики останньої вже оприлюднив відомий інсайдер Digital Chat Station.

За словами інсайдера, Magic V7 матиме 6,5-дюймовий зовнішній дисплей і внутрішній екран із ультратонким склом діагоналлю близько 8,15 дюйма. Для порівняння, нинішній Magic V6 має 6,52-дюймовий зовнішній і 7,95-дюймовий внутрішній екрани. Тобто зовні смартфон майже не зміниться, а в розкладеному вигляді стане помітно просторішим.

Камери та батарея

Інженерний прототип оснащено основною камерою на 50 Мп із великим сенсором SmartSens SC595 формату 1/1,28 дюйма, змінною діафрагмою та технологією RYYB, яка має покращувати зйомку при слабкому освітленні. Доповнює його перископний телеоб’єктив приблизно на 50 Мп.

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Також Magic V7 нібито отримає акумулятор ємністю понад 6000 мА·год і флагманський процесор нового покоління. Оскільки Magic V6 працює на Snapdragon 8 Elite Gen 5, наступник, найімовірніше, отримає чип серії Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Коли чекати

Magic V6 представили в березні цього року на виставці MWC 2026, тож Magic V7, ймовірно, дебютує приблизно в той самий час наступного року. Тобто до анонсу ще кілька місяців, і характеристики встигнуть змінитися.

Honor офіційно працює в Україні, тож, якщо складана новинка вийде на глобальний ринок, її, найімовірніше, привезуть і до нас. Утім, про ціни й терміни говорити поки зарано.