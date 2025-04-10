GeForce RTX 5060 Ti коштуватиме дешевше ніж думали раніше

За повідомленнями інсайдерів, компанія NVIDIA розіслала торговим партнерам інформацію про вартість двох версій відеокарти GeForce RTX 5060 Ti – на 8 і на 16 ГБ. За новими даними, ціна на новинки буде меншою, ніж очікувалося.

У Китаї вартість NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti на 8 ГБ дорівнюватиме $379, а на 16 ГБ – $429. Це менше, ніж повідомлялося в минулих витоках.

За попередньою інформацією, обидві моделі будуть побудовані на базі 5-нанометрового чіпа GB206-300 з 36 потоковими процесорами і 4608 ядрами CUDA. Базова частота оцінюється в 2407 МГц, максимальна – в 2572 МГц. Заявлений тип пам’яті – GDDR7 на частоті 1750 МГц через 128-бітну шину пам’яті з пропускною спроможністю 28 Гбіт/с. Також є інформація про TDP у 180 Вт, PCIe 5.0 x16, три порти DisplayPort 2.1 і один HDMI 2.1b.

Реліз відеокарт очікується 15 квітня.