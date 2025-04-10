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GeForce RTX 5060 Ti коштуватиме дешевше ніж думали раніше

GSMinfo10.04.2025
GeForce RTX 5060 Ti

За повідомленнями інсайдерів, компанія NVIDIA розіслала торговим партнерам інформацію про вартість двох версій відеокарти GeForce RTX 5060 Ti – на 8 і на 16 ГБ. За новими даними, ціна на новинки буде меншою, ніж очікувалося.

У Китаї вартість NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti на 8 ГБ дорівнюватиме $379, а на 16 ГБ – $429. Це менше, ніж повідомлялося в минулих витоках.

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За попередньою інформацією, обидві моделі будуть побудовані на базі 5-нанометрового чіпа GB206-300 з 36 потоковими процесорами і 4608 ядрами CUDA. Базова частота оцінюється в 2407 МГц, максимальна – в 2572 МГц. Заявлений тип пам’яті – GDDR7 на частоті 1750 МГц через 128-бітну шину пам’яті з пропускною спроможністю 28 Гбіт/с. Також є інформація про TDP у 180 Вт, PCIe 5.0 x16, три порти DisplayPort 2.1 і один HDMI 2.1b.

Реліз відеокарт очікується 15 квітня.

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GSMinfo10.04.2025
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