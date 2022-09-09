Тім Кук: «Купи мамі iPhone, і не буде проблем»

Тім Кук вперше звернув увагу на проблему, яка ображає багатьох користувачів Android у США та інших країнах.





Зелений проти синього

На кожному iPhone, iPad та Mac є програма «Повідомлення». Її користувачі знають, що Apple чітко позначає різницю між смс, що відправляються з iPhone, та повідомленнями, які надсилають користувачі Android смартфонів. Різницю видно наочно: смс з iPhone завжди відображаються на синьому тлі, а з Android – на зеленому.

Здавалося б, дрібниця, а в окремих ситуаціях навіть корисна фішка. Однак у Сполучених Штатах це питання висунуто порушено на рівень проблеми. У суспільстві, де половина всіх смартфонів має логотип надкушеного яблука, деякі користувачі Android (особливо серед молоді) відчувають себе пригнобленими через те, що повідомлення, що ними відправляються, не відображаються всередині синіх кульок серед їхніх друзів.

Під час Code Conference 2022 Тіма Кука запитали, на що він відповів, що не чув, щоб користувачі iPhone закликали Apple щось робити в цьому напрямку. Відмазка цілком логічна, адже власників айфонів, напевно, не цікавлять ображені почуття Android-юзерів.

Крім того, Apple упирається і не хоче приймати стандарт обміну повідомленнями RCS, який використовує Google. Як зауважив журналіст видання Vox Media, через різні стандарти обміну повідомленнями його мати, використовуючи Android-смартфон, не може відтворити деякі з надісланих їй відео. Що відповів на це Тім Кук? «Просто купи мамі iPhone »

Глава Apple просто орієнтується на думку людей, які вже мають айфони. Його явно не цікавлять проблеми, пов’язані з несумісністю RCS із iMessage, і тому найближчим часом ці стандарти не будуть уніфіковані. Вже точно не з ініціативи Apple.