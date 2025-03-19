RTX 5090 порівняли з RTX PRO 6000 за 10 тисяч доларів

З’явилися перші результати тестування професійної відеокарти RTX PRO 6000 на архітектурі Blackwell, оснащеної 96 ГБ відеопам’яті, що втричі більше порівняно з ігровою флагманською моделлю RTX 5090.

Nvidia нещодавно випустила свою професійну топову графічну карту RTX PRO 6000 Blackwell. На папері ця відеокарта значно перевершує ігровий флагман RTX 5090. Обидві моделі побудовані на одній архітектурі і навіть використовують однаковий графічний процесор GB202, проте технічні характеристики PRO-версії помітно вищі.

RTX PRO 6000 містить 24064 ядра в 188 потокових мультипроцесорах (SM), тоді як RTX 5090 оснащена 21760 ядрами в 170 SM – на 10,5% менше. Повна версія GPU GB202 включає 192 SM, так що хоча RTX PRO 6000 все ще не задіє весь потенціал Blackwell, це найбільша кількість ядер, коли-небудь доступна у споживчій відеокарті.

Професійна модель також використовує повні 600 Вт від роз’єму живлення 12V-2×6, що на 25 Вт більше, ніж RTX 5090 з її 575 Вт. Все це забезпечує вражаючі показники продуктивності:

4000 AI TOPS (на 19% більше, ніж 3352 AI TOPS у 5090)

125 TFLOPS FP32 (на 19% більше, ніж 105 TFLOPS у 5090)

380 TFLOPS RT (на 19% більше, ніж 318 TFLOPS у 5090)

Крім збільшеної кількості ядер, RTX PRO 6000 Blackwell оснащена 96 ГБ пам’яті GDDR7, що втричі вище за 32 ГБ у RTX 5090. Пам’ять працює з тією ж 512-бітною шиною і швидкістю 28 Гбіт/с, забезпечуючи пропускну здатність 1792 ГБ/с. Карта випускається в тому ж дизайні з двостороннім охолодженням, займає два слоти та підтримує технологію MIG (Multi-Instance-GPU) з режимами 4x 24 ГБ, 2x 48 ГБ або 1x 96 ГБ.

Нові тести в бенчмарку GameTechBench з повним трасуванням шляхів (CGI-рендерінг) повинні були продемонструвати, наскільки потужніша новинка в порівнянні з RTX 5090.

У тестах продуктивності при роздільній здатності 4K, RTX PRO 6000 Blackwell лідирує з відривом всього 5% від RTX 5090. При роздільній здатності 1440p професійна модель показує навіть трохи нижчі результати, ніж ігровий флагман, хоча обидва тести використовують трасування променів у реальному часі.

У режимі офлайн-рендерінгу з трасуванням шляхів, RTX PRO 6000 Blackwell виявляється швидше за RTX 5090 всього на 2%.

Таким чином, приріст продуктивності новинки виявився не настільки значним, незважаючи на теоретичну перевагу показників на 19%. Це може бути пов’язане з неповним використанням апаратних можливостей або необхідністю оптимізації драйверів. Втім, 96 ГБ відеопам’яті та покращені характеристики однозначно залучать більшість користувачів робочих станцій, про-сегмент та ентузіастів ШІ.

Щоправда, варто врахувати, що RTX PRO 6000 коштуватиме приблизно 10-15 тисяч доларів.