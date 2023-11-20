Розкрито терміни надходження у продаж Apple Vision Pro

Гарнітура змішаної реальності Apple Vision Pro надійде в продаж у березні 2024 року. Раніше її вихід планувався в січні, заявив у своїй колонці Power On журналіст Bloomberg Марк Гурман.

Згідно з джерелами журналіста, причина перенесення релізу пристрою пов’язана з тим, що Apple поки що не завершила тестування пристрою і розробку стратегії продажів.

Vision Pro коштуватиме від $3,5 тис. (приблизно 130 тис. грн.), і спочатку гарнітура буде доступною тільки у США, а в інших країнах її продажі почнуться пізніше. Купити пристрій можна буде тільки в роздрібних магазинах або на офіційному сайті Apple.

Передбачається, що ближче до релізу Vision Pro Apple проведе весняну презентацію, на якій повноцінно продемонструє робочу гарнітуру. Під час заходу компанія зможе показати деякі додатки і функції, які не були готові на момент анонсу гарнітури на конференції WWDC у червні 2023 року.

Apple Vision Pro – майбутня гарнітура змішаної реальності (Mixed Reality, MR), здатна працювати в режимі віртуальної реальності з повним зануренням і доповненої з проєктуванням віртуальних елементів у реальний світ.