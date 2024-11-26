Sony працює над портативною PlayStation 5: Bloomberg

Японська компанія Sony почала розробку компактної ігрової консолі PlayStation. Її планують випустити на ринок через кілька років.

Компанія Sony з Японії розпочала створення мініатюрної ігрової консолі PlayStation, яку планують випустити в продаж через кілька років. Про це інформує агентство Bloomberg.

Джерела в компанії повідомили агентству, що Sony активно працює над створенням портативної ігрової консолі. За їхніми словами, пристрій буде здатний запускати ігри, сумісні з PlayStation 5.

Розробники пристрою пояснюють його створення прагненням скласти конкуренцію японській компанії Nintendo, яка спеціалізується на виробництві консолей Switch. Крім того, в компанії вважають, що в найближчому майбутньому свою компактну ігрову приставку може випустити Microsoft.

Розробка портативної консолі, ймовірно, займе кілька років. Також є ймовірність, що Sony вирішить відкласти цей проєкт. Представники компанії не відповіли на запит журналістів Bloomberg.

У серпні 2023 року Sony анонсувала PlayStation Portal – пристрій, який працює з PS5 і дозволяє транслювати ігри. За даними Bloomberg, спочатку компанія планувала випустити окремий портативний пристрій, але потім вирішила обмежитися аксесуаром.

У перших числах листопада фахівці Digital Foundry висловили свою думку про доцільність покупки PS5 Pro. На їхню думку, немає необхідності купувати нову приставку, оскільки стандартна PS5 прекрасно справляється з усіма іграми.