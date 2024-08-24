Експерти розкритикували Samsung Galaxy Ring: одноразова річ

Фахівці порталу iFixit вирішили розібрати нове розумне кільце Samsung Galaxy Ring, щоб оцінити його ремонтопридатність. Виявилося, що воно взагалі не підлягає ремонту.

Експерти дійшли висновку, що в кращому разі акумулятор проживе близько двох років, після чого кільце доведеться утилізувати. Навіть використовувати його як модний аксесуар може бути небезпечно – батарея може здутися або спалахнути після закінчення терміну експлуатації. На жаль, розібрати Galaxy Ring, не зламавши корпус, неможливо.

До того ж фахівці iFixit залишилися незадоволені навушниками Galaxy Buds 3, які також ламаються при розбиранні.

“Порівняно з іншою сучасною електронікою це (кільце) досить простий пристрій. У простоті немає нічого поганого, все зло таїться в нульовій ремонтопридатності. Як і Galaxy Buds3, Galaxy Ring – це одноразовий технічний аксесуар, який не розрахований на термін служби понад два роки. Немає жодних сумнівів, що кожне з цих кілець зрештою додасться до нашої проблеми електронних відходів, яка постійно зростає”, – зазначають в iFixit.