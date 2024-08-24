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Експерти розкритикували Samsung Galaxy Ring: одноразова річ

GSMinfo24.08.2024
Samsung Galaxy Ring

Фахівці порталу iFixit вирішили розібрати нове розумне кільце Samsung Galaxy Ring, щоб оцінити його ремонтопридатність. Виявилося, що воно взагалі не підлягає ремонту.

Експерти дійшли висновку, що в кращому разі акумулятор проживе близько двох років, після чого кільце доведеться утилізувати. Навіть використовувати його як модний аксесуар може бути небезпечно – батарея може здутися або спалахнути після закінчення терміну експлуатації. На жаль, розібрати Galaxy Ring, не зламавши корпус, неможливо.

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До того ж фахівці iFixit залишилися незадоволені навушниками Galaxy Buds 3, які також ламаються при розбиранні.

“Порівняно з іншою сучасною електронікою це (кільце) досить простий пристрій. У простоті немає нічого поганого, все зло таїться в нульовій ремонтопридатності. Як і Galaxy Buds3, Galaxy Ring – це одноразовий технічний аксесуар, який не розрахований на термін служби понад два роки. Немає жодних сумнівів, що кожне з цих кілець зрештою додасться до нашої проблеми електронних відходів, яка постійно зростає”, – зазначають в iFixit.

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GSMinfo24.08.2024
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