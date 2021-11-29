Hardnews

Розкрита комбінація для швидкої очистки пам’яті на Android смартфонах

29.11.2021
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В операційній системі Android є прихована папка, де зберігаються записи про помилки в роботі операційної системи. Згодом у ній накопичується чимало даних.


Для рядового користувача ця інформація не представляє особливого інтересу, при цьому видалення вмісту папки SysDump може допомогти істотно збільшити обсяг вільного місця в сховищі Android-смартфона.

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Щоб очистити дані в SysDump, достатньо набрати комбінацію #9900# у додатку телефону. Після цього у меню потрібно вибрати пункт Delete dumpstate/logcat.

Процес видалення журналу помилок може тривати кілька хвилин, якщо до цього очищення не проводилося. Перед процедурою бажано перевірити, скільки вільного місця залишилося в сховищі, щоб оцінити ефективність роботи методу. Чищення папки SysDump може звільнити від кількох сотень мегабайт до гігабайта пам’яті.

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29.11.2021
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