Розкрита комбінація для швидкої очистки пам’яті на Android смартфонах

В операційній системі Android є прихована папка, де зберігаються записи про помилки в роботі операційної системи. Згодом у ній накопичується чимало даних.





Для рядового користувача ця інформація не представляє особливого інтересу, при цьому видалення вмісту папки SysDump може допомогти істотно збільшити обсяг вільного місця в сховищі Android-смартфона.

Щоб очистити дані в SysDump, достатньо набрати комбінацію #9900# у додатку телефону. Після цього у меню потрібно вибрати пункт Delete dumpstate/logcat.

Процес видалення журналу помилок може тривати кілька хвилин, якщо до цього очищення не проводилося. Перед процедурою бажано перевірити, скільки вільного місця залишилося в сховищі, щоб оцінити ефективність роботи методу. Чищення папки SysDump може звільнити від кількох сотень мегабайт до гігабайта пам’яті.