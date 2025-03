Samsung Galaxy A56 нарешті вийшов: Exynos 1580, 8 ГБ оперативної та до 256 ГБ вбудованої пам’яті

Південнокорейський виробник електроніки Samsung раптово представив майбутній хіт – Galaxy A56, який отримав новий чипсет Exynos 1580, 8 ГБ оперативної і до 256 ГБ вбудованої пам’яті.

Смартфон оснащений 6,7-дюймовим Super AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю FHD+, частотою оновлення 120 Гц, піковою яскравістю 1900 ніт і склом Gorilla Glass Victus+. Основна камера на 50 Мп доповнена надширококутним модулем на 12 Мп і макро на 5 Мп, а роздільна здатність фронталки становить 12 Мп.

Galaxy A56 підтримує Awesome Intelligence – набір ШІ-функцій, включно з Circle to Search, Best Face, Object Eraser і фільтри, що налаштовуються. Пристрій працює на One UI 7 (Android 15) і отримає шість років оновлень. Корпус зроблений з алюмінію, а задня панель також захищена склом Victus+.

До того ж смартфон оснащений випарною камерою для кращого охолодження. Акумулятор на 5000 мАг підтримує швидку зарядку 45 Вт, вперше для серії A. Від 0 до 100% він заряджається за 1 годину 8 хвилин.

Galaxy A56 буде доступний у чотирьох кольорах: Awesome Pink, Olive, Graphite і Light Gray. Ціна в США за версію 8/128 ГБ складе $499.