Вийшов Samsung Galaxy A26 – потенційний хіт продажів

Samsung нарешті випустила недорогий смартфон Galaxy A26 – потенційний хіт продажів. За дизайном новинка майже не відрізняється від більш дорогих Samsung Galaxy A36 і Samsung Galaxy A56.

Samsung Galaxy A26 базується на чипсеті Exynos 1380. Він же використовувався в Galaxy A35. Працює SoC у парі з 6 або 8 ГБ ОЗП. Ємність накопичувача становить 128 або 256 ГБ. За автономність відповідає батарея на 5000 мА*год. Передбачена 25-ватна дротова зарядка.

Смартфон отримав 6,7-дюймовий AMOLED-екран на 120 Гц з роздільною здатністю Full HD+. Захищає дисплей міцне скло Corning Gorilla Glass Victus+. Ззаду камера з головним модулем на 50 Мп, шириком на 8 Мп і макро на 2 Мп. Спереду сенсор на 13 Мп.

Габарити – 164,0 × 77,5 × 7,7 мм. Важить смартфон 200 г. Є захист IP67. Працює девайс на Android 15 з оболонкою One UI 7.0. Оновлювати ПЗ будуть протягом 6 років.

Ціни – від 299 до 369 євро.