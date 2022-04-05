Samsung представила здешевлений флагман Galaxy S20 FE 2022

Корейська компанія Samsung без зайвого шуму офіційно представила здешевлений “фанатський” флагман Galaxy S20 FE 2022. В основі пристрою лежить топовий процесор попереднього покоління Snapdragon 865.





Гаджет отримав 6,5-дюймовий S-AMOLED-екран роздільною здатністю Full HD+ 2400 х 1080 пікселів з підвищеною частотою оновлення картинки в 120 Гц та отвором посередині верхньої грані під 32-мегапіксельну фронтальну камеру. Основна камера складається з двох 12-мегапіксельних сенсорів, один з яких отримав систему оптичної стабілізації, а другий – надширококутний об’єктив, і 8-мегапіксельного сенсора з телеоб’єктивом і оптичною стабілізацією.

Передбачено 6 Гбайт оперативної пам’яті та 128 Гбайт на постійному накопичувачі. Корпус моделі захищений від пилу та вологи за стандартом IP68. У себе на батьківщині, в Південній Кореї, Galaxy S20 FE 2022 пропонується за ціною в 575 доларів.

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