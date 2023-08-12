Нову PlayStation вперше показали на відео

У мережі з’явилося відео з демонстрацією корпусу оновленої консолі PlayStation 5 з дисководом, що від’єднується. Про це повідомляє портал Insider-Gaming із посиланням на інсайдера, відомого у Twitter під ніком BwE_Dev.
На опублікованих кадрах видно, що нова модель консолі PS5 CFI-2016 отримала компактніший і тонший корпус, а також два порти USB-C на передній панелі. Крім того, на корпусі пристрою з’явилися два прорізи для додаткової вентиляції, один із яких є частиною модульної конструкції знімного дисководу. Знімний оптичний привід, мабуть, продаватиметься окремо, а в базовій конфігурації консоль буде ще тоншою.
Раніше на одному з китайських форумів з’явилося зображення із приставкою без дисководу.
За даними головного редактора Insider Gaming Тома Хендерсона , нова PlayStation 5 надійде у продаж у вересні 2023 року. Компанія Sony поки не анонсувала новинку та не коментувала чутки про неї. Компанія продовжує випускати звичайні моделі PS5 із вбудованим дисководом та версії Digital Edition. без нього.
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