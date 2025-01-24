Камери Samsung Galaxy S25 Ultra та iPhone 16 Pro Max порівняли

З’явилося наочне порівняння Samsung Galaxy S25 Ultra з одним із головних конкурентів – iPhone 16 Pro Max. Техноблогер з YouTube-каналу SuperSaf показав, як обидва смартфони знімають у різних режимах і сценаріях.

Samsung Galaxy S25 Ultra за замовчуванням знімає з роздільною здатністю 12 Мп, а iPhone – з роздільною здатністю 24 Мп. Через це знімки на «яблучний» смартфон виходять більш деталізованими. Але якщо на Galaxy S25 Ultra переключитися на 50 або 200 Мп, то він виявляється в рази кращим за конкурента.

На вулиці при поганому освітленні краще знімає iPhone 16 Pro Max, а ось у приміщенні все з точністю до навпаки.

При зйомці на основну камеру і з 2-кратним наближенням різницю між фотографіями дуже складно помітити. При 3-4,9х краще себе показує Galaxy S25 Ultra, оскільки у нього є телекамера з 3-кратним наближенням. На 5х і 10х різниця незначна, а ось далі виграє новинка Samsung. Щоправда, зі збільшенням сильніше стає видно обробку алгоритмами, а написаний текст стає і зовсім намальованим.

Дивно, але під час зйомки із зумом за поганого освітлення беззастережна перемога за iPhone 16 Pro Max за будь-якого наближення.

Обидва смартфони підтримують ШІ-функцію видалення зайвих об’єктів з фото. iPhone це робить швидко, але неякісно. У Samsung процес займає значно довше часу, але і підсумок у рази кращий.

Раніше Samsung Galaxy S25 Ultra пройшов тест на зарядку та на можливості в іграх.