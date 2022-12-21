Експерти назвали функцію, яка садить акумулятор на смартфоні в 5 разів швидше

Фахівці лабораторії DxOMark протестували витрату акумулятора функцією Always On Display на кількох смартфонах і дійшли висновку, що після її увімкнення пристрої розряджаються в 3-5 разів швидше.

Функція Always On Display дозволяє відображати на заблокованому екрані важливу інформацію: час, повідомлення та статус смартфона. Тестування проводилося на смартфонах iPhone 14 Pro Max, Google Pixel 7 Pro, Xiaomi 12S Ultra та Samsung Galaxy S22 Ultra за однакових умов — на пристроях виставили автоматичну яскравість, відключили модулі Wi-Fi та Bluetooth та активували режим польоту.

Так, при вимкненій і включеній функції iPhone 14 Pro Max пропрацював 466 і 122 години відповідно, Google Pixel 7 Pro – 367 і 139 годин, Xiaomi 12S Ultra – 495 і 103 години, Samsung Galaxy S22 Ultra – 417 і 136 годин.

Разом з тим експерти нагадали, що функція Always On Display може призвести до вигоряння матриці, через що на екрані можна спостерігати ефект «залишкової картинки».