Одночасно з OnePlus 12 вийде версія “R”

Компанія OnePlus нарешті оголосила дату запуску OnePlus 12R. Глобальний реліз цієї моделі відбудеться разом із флагманом OnePlus 12 вже 23 січня.

Судячи із зображень, OnePlus 12R буде доступний у двох відтінках: Iron Grey і Cool Blue. На бічній грані видно слайдер для перемикання беззвучного режиму.

Цікаво, що спочатку смартфони OnePlus з літерою “R” випускалися ексклюзивно для індійського ринку. Однак OnePlus 12R призначений для США і Європи.

За даними інсайдерів, OnePlus 12R отримає чипсет Snapdragon 8 Gen 2, 8/16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5x і накопичувач на 128/256 ГБ. Також він запропонує вигнутий 6,78-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 1,5K і частотою оновлення 120 Гц, основну камеру на 50 Мп і акумулятор ємністю 5500 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 100 Вт.

Цілком імовірно, що бренд розкриє й інші подробиці про новинку найближчими днями.