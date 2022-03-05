Samsung зупинила постачання до Росії всієї продукції

За іншими великими виробниками постачання в Росію призупинила південнокорейська Samsung. Інформаційні агентства Reuters і Bloomberg отримали від компанії заяву, в якій сказано, що на такий крок вона пішла ” у зв’язку з геополітичними подіями “.





Заморожування поставок зачіпає абсолютно весь спектр продукції Samsung – від напівпровідникових чіпів та твердотільних накопичувачів до смартфонів та будь-якої побутової техніки. При цьому в заяві йдеться, що компанія « продовжить активно стежити за ситуацією, що склалася, щоб визначити наступні кроки».

Раніше стало відомо, що Південна Корея змогла вивести свої технологічні компанії з-під розширених експортних обмежень США. Це могло б дозволити Samsung постачати до Росії споживчу електроніку, в якій використовуються американські технології, без отримання експортних ліцензій у американських регуляторів. Проте компанія не стала користуватися цією можливістю та припинила постачання власним рішенням.

За результатами четвертого кварталу минулого року Samsung посідала на російському ринку смартфонів перше місце з часткою близько 30%. Постачання смартфонів у Росію формували приблизно 4% прибутку комунікаційного підрозділу південнокорейської компанії.

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