Українцям пояснили, як правильно забирати техніку з ремонту

Перевіряти комп’ютер після ремонту в сервісному центрі (СЦ) потрібно прямо на місці, а перед встановленням деталі вимагати сертифікат якості та оригінальну упаковку. Про це GSMinfo розповів керівник сервісного Сергій Кузьменко.

“Потрібно прямо в СЦ перевірити всі ті функції, які були заявлені на ремонт. Бувають випадки, що полагодили комп’ютер не повністю або забули під’єднати якийсь пристрій. Те ж саме при доставці кур’єром – не розлучайтеся з грошима, поки все не перевірите. Не погоджуйтеся на зустрічі в метро, щоб не отримати без перевірки. Раптом ноутбук побував у шахраїв, які видають себе за сервісний центр, і його навіть не лагодили. Крім того, у майстерні вам мають видати акт виконаних робіт”, – попередив експерт.

Крім того, за словами Кузьменко, замість оригінальних запчастин можуть використовувати дешеві аналоги. Клієнт ніяк не зможе перевірити деталь на її оригінальність.

“Перевірити це ви ніяк не зможете. Однак можна попросити показати оригінальну брендову упаковку деталі та сертифікат”, – зазначив він.

Також слід звернути увагу на цінову політику сервісного центру. Вона може вказувати на якість роботи тільки побічно – нерідкі випадки, коли замість дорогих оригінальних деталей використовуються дешеві, менш якісні аналоги. При цьому занадто висока або занадто низька ціна на ті чи інші послуги має насторожити.

Без документів, які підтверджують, що гаджет перебував у ремонті в сервісному центрі, і акта виконаних послуг ви не зможете пред’явити жодних претензій”, – підсумував Кузьменко.